Ajax blinkt uit in amateurisme

Erik ten Hag hoopt en zou het redelijk vinden als de UEFA een oogje dichtknijpt in de situatie rond Sébastien Haller. „Het is een futiliteit, een kleinigheid."” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ajax is een beursgenoteerd miljoenenbedrijf, maar blonk deze week uit in amateurisme. De fout voor het niet inschrijven van de duurste aankoop aller tijden - Sébastien Haller - voor de Europa League ligt bij de Amsterdammers, erkende Erik ten Hag. „Het is misgegaan met een vinkje aan- en uitzetten”, beschreef de trainer de administratieve fout die hij niet maakte, maar waar hij wel het boetekleed voor aantrok. „Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik verantwoordelijk.”