De Ligt en Juventus zetten Lazio weer op vier punten

Het was dus eerst de beurt aan Lazio om de druk op Juventus op te voeren. Maar al na vijf minuten kwam de nummer 2 van de Serie A op achterstand door een benutte strafschop van Andrea Belotti. Ciro Immobile maakte aan het begin van de tweede helft gelijk, waarna Marco Parolo Lazio de volle winst bezorgde. Djavan Anderson, oud-speler van AZ en Cambuur, viel kort voor tijd in bij Lazio.

Joaquin Correa (l.) is blij met matchwinnaar Marco Parolo. Ⓒ AFP

Juve slaat na rust toe

Juventus, waar De Ligt in de basis stond, kwam voor rust niet tot scoren tegen Genoa. In het eerste kwartier van de tweede helft waren Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo kort na elkaar trefzeker. Douglas Costa nam twintig minuten voor tijd de derde Turijnse treffer voor zijn rekening. Andrea Pinamonti deed kort daarna iets terug.

Met nog negen duels te gaan staat Juventus vier punten voor op Lazio. Op zeven punten van Lazio staat Inter, dat woensdagavond thuis speelt tegen Brescia. Als de Milanezen winnen, verkleinen ze het gat weer naar vier punten.

Henrikh Mkhitaryan blijft voorlopig spelen voor AS Roma. De huurovereenkomst met Arsenal is verlengd tot aan het einde van de Italiaanse competitie. Roma zegt bovendien dat het een voorlopige overeenkomst heeft over een verblijf van nog een seizoen van de Armeniër in de Italiaanse hoofdstad.

„Ik ben blij dat ik hier nog kan blijven. Ik wil hier nog een en ander bereiken”, zegt Mkhitaryan op de website van AS Roma. Hij was dit seizoen goed voor zes doelpunten in vijftien competitieduels.