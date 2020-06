Lazio blijft Juventus in de nek hijgen

Al na 5 minuten kwam Torino op voorsprong. Andrea Belotti benutte een strafschop, toegekend na een handsbal van Ciro Immobile. Meteen na de hervatting maakte Immobile zijn fout goed, door op aangeven van Luis Alberto voor de 1-1 te zorgen. Marco Parolo zette de Romeinen vervolgens op voorsprong. Djavan Anderson, voormalig verdediger van AZ en Cambuur, viel kort voor tijd in bij Lazio.

Juventus speelt later op de dinsdagavond tegen Genoa en kan de marge weer tot vier punten vergroten. Matthijs de Ligt speelt mee met de titelverdediger.

Henrikh Mkhitaryan blijft voorlopig spelen voor AS Roma. De huurovereenkomst met Arsenal is verlengd tot aan het einde van de Italiaanse competitie. Roma zegt bovendien dat het een voorlopige overeenkomst heeft over een verblijf van nog een seizoen van de Armeniër in de Italiaanse hoofdstad.

„Ik ben blij dat ik hier nog kan blijven. Ik wil hier nog een en ander bereiken”, zegt Mkhitaryan op de website van AS Roma. Hij was dit seizoen goed voor zes doelpunten in vijftien competitieduels.