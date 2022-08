Ajax op hoofdlijnen rond met Lucas Ocampos

In de loop van dinsdag had het er alle schijn van dat technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar erin zouden slagen de oud-speler van onder meer Monaco, Olympique Marseille en AC Milan te strikken. De Argentijns international verscheen al niet meer op de training in Sevilla en werd gespot op de luchthaven. Andere gepolste opties als Leon Bailey en Justin Kluivert kregen niets meer vanuit de Johan Cruijff ArenA te horen en Anwar El Ghazi tekende bij PSV.

Dat er op vier borden werd geschaakt, is omdat Ocampos ook diverse andere opties had, de transferdeadline met rasse schreden nadert en H2 het trainer Alfred Schreuder niet wilde aandoen om géén vervanger voor de Man van 100 miljoen (Antony) te krijgen. In het praatprogramma Rondo uitte Schreuder zijn ongenoegen over het feit dat de Amsterdamse clubleiding Antony naar Manchester United had laten gaan, omdat eerder al Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Ryan Gravenberch, Perr Schuurs, Naci Ününvar en Sébastien Haller vertrokken.

Met Ocampos haalt Ajax een speler binnen die vorig seizoen niet in de beste fase van zijn carrière zat, maar een ongelooflijke winnaar is. Bij Ajax wil hij zijn plaats in de WK-selectie van Argentinië veiligstellen. Overigens moet het papierwerk van de transfer nog wel in orde worden gemaakt en ondergaat Ocampos nog de medische keuring. Bij de afronding van de transfer is haast geboden, want woensdagavond 23.59 uur sluit de markt.