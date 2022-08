Spanning bij Ajax rond Ocampos loopt op

De ingreep van de commissarissen is opmerkelijk, omdat Ajax al een akkoord heeft met Sevilla over de transfersom en op hoofdlijnen akkoord is met de buitenspeler zelf. Transacties boven een miljoen euro moeten echter aan de rvc worden voorgelegd en die oordeelde dit keer hard over de door Hamstra (bijna) beklonken deal, zoals dat aanvankelijk ook bij Owen Wijndal gebeurde. Alleen als Hamstra samen met Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar vandaag het controlerende orgaan alsnog weet te overtuigen, kan de transfer nog slagen. Als Ocampos, die al in Nederland was voor de medische keuring, nog wil tenminste.

Hard gelag

De gang van zaken is een hard gelag voor Alfred Schreuder, die deze week Antony voor 100 miljoen euro kwijtraakte aan Manchester United. Eerder vertrokken al Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Perr Schuurs, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller. Bij Rondo maakte de Ajax-trainer zich boos dat de club Antony had laten gaan. Met Ocampos leek hij een hoogwaardige vervanger – met Argentijns gif – terug te krijgen.

De komende uren zal duidelijk worden of Ajax de transfer alsnog weet vlot te trekken of er wordt door geschakeld naar plan B en C (Leon Bailey en Justin Kluivert) of dat Schreuder het met de huidige selectie moet doen. Vanavond om twaalf uur sluit de Nederlandse transfermarkt.