Herbeleef GP Portugal: doldwaze start én Lewis Hamilton wint de race

Max Verstappen hoopt tijdens de Grand Prix van Portugal op een podiumplek. Ⓒ AFP

Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van Portugal als derde geëindigd. De 23-jarige Red Bull-coureur moest Lewis Hamilton (1e) en Valtteri Bottas (2e), die in hun Mercedessen al vrijwel het gehele seizoen ongenaakbaar zijn, voor zich dulden. Onze verslaggever Erik van Haren was ter plekke en verzorgde de belangrijkste update. Herbeleef de race hieronder.