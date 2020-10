Live Formule 1: wat kan Max Verstappen in Portugal uitrichten?

De Grand Prix van Portugal begon om klokslag 14.10 uur en kende een doldwaze start. Zo tikte Verstappen de bolide van Sergio Perez aan. De Limburger zakte vervolgens zelf terug naar de vijfde plek. Hamilton en Bottas beleefden eveneens een moeilijke openingsfase van de race. Zo kon het gebeuren dat Carlos Sainz tijdelijk de leiding nam. Binnen enkele ronden stelden Bottas (1e) en Hamilton (2e) echter weer orde op zaken. Ook Verstappen keerde terug op de vertrouwde derde plek.

Hamilton startte voor de 97e keer vanaf pole position. De zesvoudig wereldkampioen begon de race met 229 punten als oppermachtige WK-leider. Het gat met de Brit is voor Bottas (161 punten) en Verstappen (147 punten) al vrijwel onoverbrugbaar geworden.

Verstappen stelde in een vooruitblik op de race dat ’we nog veel om voor te vechten hebben tijdens de race’. „Hopelijk kunnen we in de buurt van Mercedes blijven. Ik ben benieuwd, we hebben ook niet veel info wat betreft de banden, hoe die het gaan houden tijdens de race.”

