Straks live Formule 1: wat kan Max Verstappen in Portugal uitrichten?

De Grand Prix van Portugal begint om 14.10 uur. Hamilton start voor de 97e keer vanaf pole position De zesvoudig wereldkampioen heeft met 229 punten ook de leiding in de tussenstand van het klassement van het WK. Hamilton wordt gevolgd door Bottas (161 punten) en Verstappen (147 punten).

Verstappen blikt vooruit op de race: „We hebben nog veel om voor te vechten tijdens de race. Hopelijk kunnen we in de buurt van Mercedes blijven. Ik ben benieuwd, we hebben ook niet veel info wat betreft de banden, hoe die het gaan houden tijdens de race.”

