Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax maakt ditmaal niet het verschil Wie zijn de winnaars en verliezers in Eredivisie na sluiten transfermarkt?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ajax-trainer Erik ten Hag zag alleen de huurlingen Mo Ihattaren en Brian Brobbey overkomen deze winter. Directeur voetbalzaken Marc Overmars (r.) vond de aanschaf van Steven Bergwijn financieel onverantwoord. Ⓒ FOTO ORANGE PICTURES

AMSTERDAM - Nu de transfermarkt dicht is, hebben de clubs niet meer de gelegenheid om dit seizoen door het aan- of verkoopbeleid nog het verschil te maken in de strijd om de titel of de strijd tegen degradatie. Welke clubs deden de afgelopen maand goede zaken en welke clubs hebben een kans gemist om op transfervlak toe te slaan?