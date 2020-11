Calvin Stengs vol bewondering voor ’oude meester’ David Silva

Calvin Stengs is langzaam weer de oude geworden bij AZ, na twee moeilijke maanden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Europa League-kraker tussen Real Sociedad en AZ is donderdag ook een ontmoeting tussen twee sierlijke spelmakers. De jonge, aanstormende Calvin Stengs (21) mag het in Estadio Anoeta (aanvang 18.55 uur) opnemen tegen de oude, maar nog niet versleten David Silva (34). Stengs, in Alkmaar opgeleefd na een seizoenopening vol hobbels en valkuilen, kan niet wachten.