Red Bull denkt na over motorwissel Max Verstappen in Rusland

WK-leider Verstappen heeft momenteel nog de beschikking over twee van de drie motoren in zijn pool. Het in gebruik nemen van een vierde krachtbron van leverancier Honda levert een gridstraf op. Worden alle motoronderdelen vervangen, dan moet de coureur achteraan beginnen.

Na zijn crash met Lewis Hamilton in Italië heeft Verstappen sowieso al een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek in Sotsji. „We zijn beperkt aan de motorkant”, aldus Red Bulls topman Hemlut Marko tegenover RTL. „We moeten de motor ergens in de komende races vervangen, vanwege de schade aan de Silverstone-motor (na een hevige klapper na ook een touché met Hamilton niet meer bruikbaar, red.). We wachten komend weekeinde de kwalificatie af, en kijken naar de weersverwachtingen, waarna we een beslissing nemen.”

Red Bull zal zaterdag bekijken hoe competitief Verstappen is op het circuit waar Mercedes normaal gesproken een streepje voor heeft. In Sotsji wordt de komende week de nodige regen verwacht. Verstappen startte in 2018 al eens achteraan op het Russische Autodrom en finishte toen alsnog als vijfde. Vorig seizoen werd de Limburger tweede, tot dusver zijn enige podiumplaats in Sotsji.

