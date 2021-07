Nederduitser Robin Gosens: ’Ik heb tegen de tranen gevochten, dit doet enorm veel pijn’

„Ik heb niet gehuild, maar wel tegen de tranen gevochten”, aldus de linksback in gesprek met Sport1. „De uitschakeling doet nog steeds enorm veel pijn. Ik heb het nog niet verwerkt, dat zou zomaar nog een paar weken kunnen duren. We hadden op zo veel meer gehoopt dat de teleurstelling gigantisch is.”

De 26-jarige Gosens groeide tijdens het toernooi uit tot Duitse publiekslieveling. Vooral in de wedstrijd tegen Portugal eiste hij een heldenrol op. Naast een doelpunt, stond hij met messcherpe voorzetten aan de basis van nog twee Duitse treffers. „Het is tot nu toe het hoogtepunt van mijn carrière. Ik heb genoeg mooie wedstrijden gespeeld, maar voor Duitsland, tegen zo'n tegenstander, op zo'n mooi podium. Het was de perfecte avond, de perfecte dag. Mooier gaat het niet worden. Het zal me voor altijd bijblijven. Ik zal mijn kinderen en kleinkinderen erover vertellen.”

De linksback stal niet alleen de harten van de Duitse fans, ook op de vertrekkende bondscoach Joachim Löw maakte Gosens indruk en ontwikkelde hij zich in een mum van tijd tot basisspeler. „Ik heb alles aan die man te danken. Dankzij hem mocht ik mijn land vertegenwoordigen en kwam mijn jongensdroom uit. Ik had hem zo graag een mooier afscheid willen geven. Hij heeft het voor mij mogelijk gemaakt om een nationale speler te worden.”