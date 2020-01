Kjeld Nuis in actie op de 1000 meter tijdens het NK Sprint. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Kjeld Nuis had zich wel wat anders voorgesteld van zijn comeback in wedstrijdverband. ,,Hein Otterspeer en ik zeiden vooraf nog gekscherend tegen elkaar: dit wordt een soort broedermoord. Ik zag die laatste kruising al hélemaal voor me. We waren klaar om te knallen. En dan gebeurt dit…”