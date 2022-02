Roger Schmidt: ’Weer verloren na gekke goal’

Uitgerekend Yvon Mvogo ging in de fout bij de winnende treffer van AZ. De doelman mocht beginnen van Schmidt, die na een reeks mindere optredens het vertrouwen heeft verloren in Joël Drommel. „Hij verdiende het om te spelen”, zei Schmidt over Mvogo. „Helaas gaat hij in de fout. En dat is jammer, want we waren op dat moment beter. We speelden beter en agressiever dan vlak voor rust. We controleerden de wedstrijd. Daarna hebben we nog van alles geprobeerd. Maar helaas waren we niet in staat om nog te scoren.”

Bekijk ook: PSV onderuit tegen AZ na blunder doelman Yvon Mvogo

Schmidt vond dat zijn ploeg veel energie in de wedstrijd tegen AZ had gelegd. „We hebben er alles aan gedaan. Nu moeten we er dinsdag tegen NAC weer staan. Dat wordt een belangrijke bekerwedstrijd.”

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Aanvoerder Gakpo denkt dat PSV alles blijft geven

Cody Gakpo is niet bang dat de aankondiging van Schmidt om PSV aan het einde van het seizoen te verlaten nadelig voor de club uit Eindhoven gaat uitpakken. „We moeten als team blijven spelen. Iedereen geeft ook gewoon 100 procent”, zei hij.

„Maar in grote wedstrijden geven we te vaak niet thuis”, besefte Gakpo voor de camera van de ESPN. „We wilden ons herpakken na de nederlaag van twee weken geleden tegen Ajax. Maar we lopen tegen twee ongelukkige tegentreffers aan. Dat is zuur.”

Uitgerekend Yvon Mvogo ging in de fout bij de 1-2 van AZ. De doelman had de voorkeur gekregen boven Joël Drommel, over wie trainer Schmidt niet tevreden is. „Die dingen gebeuren in het voetbal”, zei Gakpo. „Het is lastig voor Yvon. Maar verder heeft hij geen fouten gemaakt.”