Hamilton tóch in de punten na tijdstraf voor Alfa’s

De leider in het wereldkampioenschap finishte in de verregende race in Duitsland als elfde, maar schoof op in het klassement omdat de Alfa Romeo’s werden bestraft.

Kimi Räikkönen (als zevende afgevlagd) en Antonio Giovinazzi (achtste) kregen enkele uren na de race een tijdstraf van 30 seconden boven op hun eindtijd, vanwege een verkeerde set-up bij de start.

Daardoor schoof Romain Grosjean op naar plaats 7, Kevin Magnussen naar positie acht en belandden Hamilton (negende) en Robert Kubica alsnog in de top-10. Hamilton kan daardoor na een miserabele middag toch nog 2 punten aan zijn totaal toevoegen, terwijl de Pool Kubica zijn eerste punt van het seizoen noteert.