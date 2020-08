Miralem Pjanic test positief op corona

De nieuwe trainer Ronald Koeman, die recent het stokje bij FC Barcelona heeft overgenomen van de ontslagen Quique Setien, kan dus nog even niet beschikken over Pjanic.

De aanwinst van de nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje heeft positief getest op corona. Hij gaat twee weken in quarantaine in zijn geboorteland Bosnië.

Pjanic komt over van Juventus. Barcelona betrok hem in een ruil met middenvelder Arthur.