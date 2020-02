Sport Kort: Bondscoach Annan wint derde jaar op rij hockeyprijs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: Bondscoach Annan wint derde jaar op rij hockeyprijs

13.23 uur: Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeysters is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste coach van de wereld in het vrouwenhockey. De internationale hockeyfederatie FIH reikte de geboren Australische de bijbehorende award uit in Argentinië.

De 46-jarige Annan boekte vorig jaar weer veel succes met het Nederlands vrouwenteam. Ze vulde haar erelijst aan met de eindzege in de eerste editie van het nieuwe landentoernooi Pro League en de Europese titel. Van de 25 interlands in het afgelopen kalenderjaar won Oranje er 21, tegen drie gelijke spelen en slechts één nederlaag (de 1-0 tegen Australië in de tweede wedstrijd van de Pro League).

"Het is een grote eer, maar ik zie het vooral als een prijs voor het team. Als de meiden de wedstrijden niet winnen, win ik deze prijs ook niet", reageerde de coach, die in haar carrière ook twee keer is gekozen tot beste speelster van de wereld.

De FIH maakt donderdag de beste hockeyer en hockeyster van 2019 bekend. Bij de mannen zijn geen Nederlandse spelers genomineerd, bij de vrouwen maken Eva de Goede en Frédérique Matla kans op de prijs. Matla was ook genomineerd voor talent van het jaar, maar die award ging naar de Indiase Lalremsiami.

Annan en haar internationals zijn in Argentinië voor twee duels in de Pro League. De wedstrijden in Buenos Aires zijn komende zaterdag en zondag.

Basketbal: Houston stopt goede serie Boston

09.13 uur Aan een sterke serie van Boston Celtics in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is in Houston een einde gekomen. Met dank aan met name James Harden en Russell Westbrook waren de thuisspelende Rockets te sterk voor de gasten, die de laatste zeven duels hadden gewonnen: 116-105.

Harden en Westbrook waren samen goed voor 78 punten, waarvan eerstgenoemde er 42 voor zijn rekening nam. Harden kwam pas in de tweede helft op stoom met 31 punten. In het derde kwart was hij zelfs verantwoordelijk voor 19 punten op rij voor Houston. Het was de negentiende keer dit seizoen dat Harden op 40 punten of meer uitkwam.

Bij Boston was Gordon Hayward de topschutter met 20 punten. Houston staat met 34 overwinningen tegen 20 nederlagen op de vijfde plaats in de Western Conference. Boston (37-16) blijft de nummer 3 in de Eastern Conference.