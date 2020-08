Ajax dekt zich in met Maarten Stekelenburg

Bayer Leverkusen heeft al een bod uitgebracht op de goalie, die gewild is bij grote buitenlandse clubs. „Bruno (Varela, red.) is weg, maar we weten ook dat André (Onana, red.) zich geweldig heeft ontwikkeld en in de kijker heeft gespeeld. We willen hem graag nog een jaar houden, maar er is altijd een mogelijkheid, dat er iets op gang gaat komen en dat hij nog vertrekt”, aldus Ten Hag.

Ten Hag vervolgt: „Dan hebben we er een ervaren keeper achter zitten. Een keeper, die in het profiel van Ajax past en kwaliteit kan brengen en ontzettend veel ervaring in zijn bagage heeft zitten. Daarop hebben we geanticipeerd. Wat niet wil zeggen, dat we geen andere keeper halen als Andre gaat. Dan willen we uiteraard nog een keeper erbij halen. Maar met Maarten zijn we in ieder geval voorzien.”

Stekelenburg gaf na de training aan geen duidelijkheid te hebben gekregen over wat er gaat gebeuren als Onana vertrekt. „Daarover is met mij niets afgesproken. Ik zie het wel”, aldus de 58-voudig Oranje-international, die op bekend terrein was, maar toch veel nieuwe indrukken opdeed. „Het voelt vertrouwd, maar er zijn wel veel dingen veranderd. De gebouwen zijn anders en de groep natuurlijk ook. Van deze selectie heb ik alleen met Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar gespeeld en Donny van de Beek heb ik nog meegemaakt bij Oranje, maar de rest zal ik allemaal moeten leren kennen.”

