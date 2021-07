Droomfinale Copa América: Argentinië en Lionel Messi treffen Brazilië en Neymar

Premium Voetbal

Dusan Tadic is helder: ’Ik blijf bij Ajax’

De tegenvallende uitslag van het tweede oefenpotje, tegen Quick’20 (1-1), interesseerde de Ajax-fans nauwelijks. De vraag of Dusan Tadic (32) serieus overweegt naar AC Milan te vertrekken, was echter al dagenlang het gesprek van de dag. Nadat de Serviër in Oldenzaal een helft had meegespeeld, stelde...