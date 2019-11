Van de Sanden leeft zich uit in Turkije

Shanice van de Sanden beleeft een heerlijke avond. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Shanice van de Sanden is weer helemaal de oude. Ze zei het eerder deze week al na een training in Zeist, maar inmiddels is men in Turkije ook op de hoogte. De Oranje Leeuwin heeft zich herpakt na een roerige zomer en leidde Nederland naar een 8-0 zege op Turkije, waardoor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in de kwalificatiereeks richting het EK van 2021 in Engeland nog steeds foutloos is.