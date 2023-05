Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media bewieroken kampioen Barça en ’perfecte assist’ van ’onbetwistbare’ De Jong

Door Kasper Hermans Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong en Alejandro Baldé vieren een van de doelpunten van Barcelona. Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona kroonde zich zondagavond nota bene in de stadsderby (2-4 winst bij Espanyol tot kampioen van Spanje. Het was de eerste titel in vier jaar en dus ook de eerste in La Liga voor Frenkie de Jong. De middenvelder is één van de veelvuldig gecomplimenteerde spelers in de Spaanse media.