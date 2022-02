Enorme klap voor Willem II: Thijs Oosting valt weg

Oosting, die in januari door Willem II is overgenomen van AZ, raakte donderdag geblesseerd op de training. Na onderzoek in het ziekenhuis kwam het slechte nieuws.

Oosting kende een overweldigende entree bij Willem II door bij zijn debuut met twee goals aan de basis te staan van een 3-1 zege op RKC Waalwijk, de club die door zijn vader Joseph Oosting wordt getraind. Die overwinning was de enige zege in de laatste zestien wedstrijden voor Willem II, dat 12 van de laatste 13 wedstrijden heeft verloren en daarmee een belangrijke degradatiekandidaat is geworden, nadat de Tilburgse club geweldig aan het seizoen was begonnen met 16 punten uit de eerste 7 wedstrijden.

Willem II liet in januari spits Kwasi Wriedt vertrekken, zag de beoogde komst van een Argentijnse spits mislukken en had daarom voorin mede de hoop gevestigd op de schotkracht van de multifunctionele Oosting. Door zijn blessure is de spoeling in aanvallend opzicht dun geworden.