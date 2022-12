Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe directeur topsport NOC*NSF ’sprong op rijdende trein’ Topsportbaas André Cats laat 2022 voorbij flitsen: ’Goud Wüst fenomenaal’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

André Cats Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

André Cats fungeert sinds driekwart jaar als de topsportbaas van Nederland en de 54-jarige Fries heeft sindsdien geen tijd te verliezen. De voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs (2024) is korter dan aanvankelijk gepland en er ligt nog een ander gevoelig dossier op het bureau van de ervaren bestuurder. Nu het einde van het jaar nadert en Cats helemaal is ingewerkt in zijn huidige rol, zoomt de directeur topsport van NOC*NSF in op zijn meest opvallende bevindingen.