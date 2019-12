Luckassen blij bij Anderlecht: ’Dit heb ik gemist’

Terwijl Nederland straks kerst viert, speelt Derrick Luckassen gewoon door in België met Anderlecht. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Geen kerst in Mokum dit jaar voor Derrick Luckassen (ex-AZ en ex-PSV). In België is er tussen kerst en oudjaar een speelronde, dus moet de Amsterdammer nog aan de bak met Anderlecht. PSV-huurling Luckassen (24) is in Brussel uitgegroeid tot een vaste waarde en droeg als basisspeler zijn steentje bij aan de 2-0 zege op RC Genk afgelopen speelronde.