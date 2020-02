Bizarre uitschakeling Arsenal, Inter en Man United naar laatste zestien

Vorige week had Arsenal nog met 1-0 gewonnen in Griekenland. Na de officiële speeltijd stond het door een doelpunt van Pape Abou Cissé 0-1, waardoor een verlenging de beslissing moest brengen. In de 113e minuut leek aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal met een fraaie omhaal een plek in de volgende ronde te bezorgen.

Arsenal vierde het doelpunt met de fans alsof de volgende ronde al was bereikt, maar in de 119e minuut - de voorlaatste minuut van de verlenging - gleed Youssef El Arabi de 1-2 binnen. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Aubameyang nog een grote kans, maar hij schoot net naast. De captain van Arsenal kon zijn tranen maar net bedwingen. Vorig seizoen verloor Arsenal in de finale van Chelsea.

Manchester United - Club Brugge

Manchester United heeft amper een halve wedstrijd nodig gehad om af te rekenen met Club Brugge. Op Old Trafford werden de Belgen met 5-0 verslagen. Na 40 minuten hadden de Engelsen al een voorsprong van 3-0. De wedstrijd in Brugge eindigde vorige week in 1-1.

Al na 22 minuten stuurde de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük Brugge-speler Simon Deli, die met een overduidelijke handsbal een tegendoelpunt wilde voorkomen, uit het veld. Bruno Fernandes benutte vervolgens de toegekende strafschop. Vervolgens scoorden ook Odion Ighalo en Scott McTominay voor de thuisclub. Na de hervatting zorgde Fred voor 4-0. De Braziliaan maakte er in blessuretijd ook nog 5-0 van. Ruud Vormer ontbrak bij Club Brugge wegens een blessure.

Internazionale - Ludogorets

Inter heeft in een leeg Stadio Giuseppe Meazza ook de tweede wedstrijd in de Europa League tegen Ludogorets gewonnen. In Milaan werden de Bulgaren met 2-1 verslagen. In verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de betreffende regio was er geen publiek bij het duel. Inter - Ludogorets was het enige duel in de Europa League van donderdag zonder toeschouwers.

Cauly Oliveira Souza bracht de Bulgaarse club nog wel aan de leiding. Cristiano Biraghi maakte gelijk, Romelu Lukaku zette de nummer 3 van de Serie A op voorsprong. De Italianen hadden in Bulgarije al met 2-0 gewonnen. Stefan de Vrij behoorde niet tot de selectie van Inter. De Nederlandse verdediger kreeg rust. Zondag speelt Inter in eigen land de topwedstrijd tegen koploper Juventus. Ook dat duel zal (net als Udinese - Fiorentina, AC Milan - Genoa, Parma - SPAL en Sassuolo - Brescia) achter gesloten deuren worden gespeeld.

Bekijk hier de uitslagen in de Europa League