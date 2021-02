Live Eredivisie: Ajax met ruime voorsprong tegen Sparta naar de rust

Volg alle duels in de Eredivisie op de voet met statistieken, tussenstanden, uitslagen en alle rangen en standen

Mohammed Kudus begint om 20.00 uur met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Ghanees krijgt van trainer Erik ten Hag een kans om ritme op te doen.

Kudus begon goed aan het seizoen, maar liep op 21 oktober tijdens een thuiswedstrijd tegen Liverpool een knieblessure op. Hij maakte na de winterstop zijn rentree maar kwam tot dusver niet verder dan een aantal invalbeurten. Perr Schuurs start als rechter centrale verdediger en Jurriën Timber vervangt de geblesseerde rechtsback Noussair Mazraoui.

Edson Álvarez en Lisandro Martínez verschijnen ook aan de aftrap. Davy Klaassen en Devyne Rensch krijgen rust in de aanloop naar de komende duels met Lille en PSV.

Koploper Ajax heeft een voorsprong van 3 punten op het als tweede geklasseerde PSV, dat zondag van Vitesse won (3-1). De club uit Eindhoven heeft wel twee duels meer gespeeld.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez en Blind; Álvarez, Kudus en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

Feyenoord morst punten

Met de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord is de voetbalzondag om 12.15 uur meteen met een spectaculair duel begonnen. Na een snelle 2-0 voorsprong voor FC Twente eindigde de wedstrijd in 2-2. Vervolgens speelden Heerenveen en Groningen gelijk (1-1) en rekende RKC gemakkelijk af met Heracles Almelo: 3-0.

Invallers redden PSV

PSV heeft ternauwernood voorkomen dat de achterstand in de Eredivisie op koploper Ajax nog groter is geworden. De Eindhovenaren keken tegen Vitesse bij rust tegen een achterstand aan, maar wonnen met 3-1. Invallers Donyell Malen (één doelpunt) en Mario Götze (twee treffers) zorgden ervoor dat de confrontatie met Ajax van volgende week nog waarde heeft.

AZ zet de toon

AZ had zaterdagavond in Venlo weinig moeite met VVV en ging met een 1-4 zege op zak terug naar Alkmaar. Door de zege houdt AZ de belangrijke tweede plek in de Eredivisie in het vizier. De ploeg van trainer Pascal Jansen verkleinde de achterstand op PSV tot een punt.

Fortuna Sittard wist in het laatste duel op de zaterdagavond te winnen van ADO Den Haag. Lisandro Semedo en Sebastian Polter bezorgden de Limburgse ploeg een 2-0 zege. Eerder zette FC Emmen een streep onder een negatieve reeks. De formatie van Dick Lukkien boekte de eerste winst van het seizoen: PEC Zwolle werd met 3-2 geklopt en dat kostte trainer John Stegeman later op de dag zijn baan. Vrijdag haalde FC Utrecht al keihard uit op bezoek bij Willem II: 6-0.

Vrijdag

Willem II - FC Utrecht 0-6

Zaterdag

FC Emmen - PEC Zwolle 3-2

VVV-Venlo - AZ 1-4

Fortuna Sittard - ADO Den Haag 2-0

Zondag

FC Twente - Feyenoord 2-2

SC Heerenveen - FC Groningen 1-1

RKC Waalwijk - Heracles Almelo 3-0

PSV - Vitesse 3-1

20.00 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

