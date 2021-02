Live Eredivisie: FC Emmen leidt weer tegen PEC Zwolle

FC Emmen-verdediger Miguel Araujo. Ⓒ BSR Agency

EMMEN - De 23e speelronde in de Eredivisie gaat deze zaterdag verder met drie wedstrijden. Als eerste is het de beurt aan FC Emmen, dat om 18.45 uur PEC Zwolle ontvangt in een duel dat het eigenlijk gewoon móét winnen.