Live Eredivisie: PSV staat achter tegen Vitesse

Volg alle duels in de Eredivisie op de voet met statistieken, tussenstanden, uitslagen en alle rangen en standen

Met de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord is de voetbalzondag om 12.15 uur meteen met een spectaculair duel begonnen. Na een snelle 2-0 voorsprong voor FC Twente eindigde de wedstrijd in 2-2. Vervolgens speelden Heerenveen en Groningen gelijk (1-1) en rekende RKC gemakkelijk af met Heracles Almelo: 3-0

Om 16.45 uur is het de beurt aan PSV, dat tegen het tobbende Vitesse de Europese nederlaag van afgelopen donderdag wil goed maken. Koploper Ajax krijgt in de laatste wedstrijd van deze speelronde bezoek van Sparta. In de Johan Cruijff ArenA wordt om 20.00 uur afgetrapt.

AZ zet de toon

AZ had zaterdagavond in Venlo weinig moeite met VVV en ging met een 1-4 zege op zak terug naar Alkmaar. Door de zege houdt AZ de belangrijke tweede plek in de Eredivisie in het vizier. De ploeg van trainer Pascal Jansen verkleinde de achterstand op PSV tot een punt.

Fortuna Sittard wist in het laatste duel op de zaterdagavond te winnen van ADO Den Haag. Lisandro Semedo en Sebastian Polter bezorgden de Limburgse ploeg een 2-0 zege. Eerder zette FC Emmen een streep onder een negatieve reeks. De formatie van Dick Lukkien boekte de eerste winst van het seizoen: PEC Zwolle werd met 3-2 geklopt en dat kostte trainer John Stegeman later op de dag zijn baan. Vrijdag haalde FC Utrecht al keihard uit op bezoek bij Willem II: 6-0.

Vrijdag

Willem II - FC Utrecht 0-6

Zaterdag

FC Emmen - PEC Zwolle 3-2

VVV-Venlo - AZ 1-4

Fortuna Sittard - ADO Den Haag 2-0

Zondag

FC Twente - Feyenoord 2-2

SC Heerenveen - FC Groningen 1-1

RKC Waalwijk - Heracles Almelo 3-0

16.45 uur: PSV - Vitesse

PSV - Vitesse 20.00 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

