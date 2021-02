Programma Eredivisie: FC Emmen wacht cruciaal duel

Premium Voetbal

Zeljko Petrovic ontgoocheld door totale afgang Willem II

Willem II-trainer Zeljko Petrovic was zwaar ontgoocheld na de 6-0 afgang van zijn ploeg tegen FC Utrecht. Een nederlaag die zelfs nog een stuk hoger had kunnen uitvallen, want FC Utrecht verknoeide nog een groot aantal kansen. Zo schoten Gyrano Kerk en Bart Ramselaar op de paal. „Dit is om je te sch...