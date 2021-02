Statistieken: zege FC Emmen, AZ en Fortuna

De Drenten lopen zo in op de concurrenten. Dat de nummer 17 Willem II vrijdagavond dik verloor van FC Utrecht (0-6) was voor FC Emmen een welkome meevaller. De achterstand op Willem II en ADO Den Haag is nu vier punten.

AZ had in Venlo weinig moeite met VVV en gaat met een 1-4 zege op zak terug naar Alkmaar. Door de zege houdt AZ de belangrijke tweede plek in de Eredivisie in het vizier. De ploeg van trainer Pascal Jansen verkleinde de achterstand op PSV tot 1 punt. De als tweede geklasseerde Eindhovenaren spelen zondag tegen Vitesse.

Fortuna Sittard wist in het laatste duel op de zaterdagavond te winnen van ADO Den Haag. Lisandro Semedo en Sebastian Polter bezorgden de Limburgse ploeg een 2-0 zege.

Vrijdag

Willem II - FC Utrecht 0-6

Zaterdag

FC Emmen - PEC Zwolle 3-2

VVV-Venlo - AZ 1-4

Fortuna Sittard - ADO Den Haag 2-0

Zondag

12.15 uur: FC Twente - Feyenoord

14.30 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

14.30 uur RKC Waalwijk - Heracles Almelo

16.45 uur: PSV - Vitesse

20.00 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

