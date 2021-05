Cori Gauff pakt tweede WTA-titel en heeft beschermde status op Roland Garros

Gauff, die in 2019 het indoortoernooi van Linz op haar naam schreef, heeft twintig van haar laatste 26 duels gewonnen. Vorige week haalde ze al de laatste vier op het sterke WTA-toernooi van Rome, waar Iga Swiatek haar de baas was.

Door haar entree in de top-30 heeft Gauff over ruim een week een beschermde status op Roland Garros, dat op zondag 30 mei begint. Gauff liet zich in 2019 op Wimbledon voor het eerst zien aan het grote publiek. De tiener haalde toen de vierde ronde.

Noor Ruud pakt titel in Genève na zege op Shapovalov

Het ATP-toernooi van Genève is gewonnen door Casper Ruud. De Scandinaviër was in de finale van het graveltoernooi in Zwitserland de Canadees Denis Shapovalov met 7-6 (6) 6-4 de baas. Voor de 22-jarige Ruud is het de tweede titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar schreef hij het graveltoernooi van Buenos Aires op zijn naam.

Ruud en zijn leeftijdsgenoot Shapovalov, die respectievelijk als derde en tweede geplaatst waren, stonden nooit eerder tegenover elkaar op de ATP Tour. Roger Federer was in eigen land als eerste geplaatst, maar hij verloor na een bye al in de tweede ronde.

Tsitsipas en Norrie in eindstrijd Lyon

Op het ATP-toernooi van Lyon gaat de finale zondag tussen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Brit Cameron Norrie. Tsitsipas had op het Franse gravel drie sets nodig om zich te ontdoen van Lorenzo Musetti uit Italië (4-6 6-3 6-0), Norrie gunde de Rus Karen Chachanov slechts twee games: 6-1 6-1. Tsitsipas en Norrie troffen elkaar één keer eerder en dat duel, tijdens de Hopman Cup van 2019, werd gewonnen door Norrie.