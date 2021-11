KNSB noemt verbod op publiek ’onnodig en overbodig’

De KNSB noemt het mogelijke verbod op toeschouwers „onnodig en overbodig.” Het voornemen van het kabinet om de komende drie weken geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden heeft gevolgen voor de wereldbeker shorttrack die eind deze maand plaatsvindt in Dordrecht en voor meerdere marathons.

"Wij zien hiervan de logica niet in"

„De KNSB is geschrokken van het dreigende publieksverbod bij sportwedstrijden”, zegt directeur-bestuurder Herman de Haan in een verklaring. „Bij het schaatsen zouden de uitgelekte maatregelen betekenen dat niet alleen de World Cup Shorttrack in Dordrecht zonder publiek verreden moet worden, maar ook een reeks marathonwedstrijden.”

„Wij zien hiervan de logica niet in”, zegt De Haan. „Het afgelopen jaar heeft de schaatswereld bewezen uitstekend in staat te zijn om wedstrijden coronaveilig te organiseren. Natuurlijk zien wij ook dat het groeiende aantal besmettingen nieuwe maatregelen noodzakelijk maakt, maar wij denken dat deze specifieke beperking onnodig en overbodig is.”

Suzanne Schulting begin dit jaar in actie in Dordrecht. Ⓒ ANP/HH

Volgens de schaatsbond is het frustrerend voor rijders, vrijwilligers en fans dat de stadions weer leeg moeten blijven. De Haan: „De sportwedstrijden gaan sowieso door, wat bijvoorbeeld voor onze shorttrackers van groot belang is op weg naar de Olympische Spelen van Beijing, maar wij hopen dat dit alsnog met publiek op de tribunes kan gebeuren.”

De voetbalbond zei eerder in een fel statement dat voetballiefhebbers door de maatregelen „opnieuw de dupe worden van een falend overheidsbeleid.” Vorig seizoen vond een groot deel van de wedstrijden in het betaalde voetbal zonder publiek plaats. Langebaanschaatsen ging in Thialf afgelopen winter door zonder publiek. Schaatsmarathons waren niet toegestaan.