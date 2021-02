Mohamed Ihattaren ook door spierblessure niet in Griekenland

Dat vertelde PSV-coach Roger Schmidt op de persconferentie in aanloop naar het eerste duel in de knock-outfase van het Europese toernooi. ,,Mo kon de laatste twee dagen niet trainen door een spierblessure’’, aldus de coach. ,,Hij heeft zondag voor zichzelf getraind, maar liep daarbij een blessure op. En hij is ziek. Of het vreemd is dat hij weer ziek is of een blessure heeft? Het is een onderdeel van het voetbal. Natuurlijk wil hij bij ons zijn. We zullen hem morgen missen., maar kunnen het niet veranderen. Soms gebeuren dat soort dingen.’’

Voor Cody Gakpo kwam het duel in Griekenland nog te vroeg, Mario Götze is er wél weer bij. Hij kan ook starten, zegt Schmidt desgevraagd. ,,Hij is bij ons, dan kan hij spelen, dus zou hij ook kunnen starten’’, aldus de coach. ,,Ik verwacht dat hij kan doen wat hij eerder heeft gedaan. Hij is een complete speler. Niet alleen in balbezit, hij is ook een harde werker, maakt veel meters, maar dit zal ook de eerste wedstrijd in zes of zeven weken tijd zijn voor hem. Als hij erin komt of van het begin speelt, zal hij een impact hebben. Hij zou spelers beter kunnen verbinden dan ervoor. Iedereen weet hoe goed hij kan zijn en dat hij ons spel en ook de spelers kan beïnvloeden.’’