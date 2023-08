AZ-aanwinst Ibrahim Sadiq meldt zich voor keuring

De inzetbaarheid van Sadiq tegen Aberdeen was voor de Zweedse club een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met een transfer. AZ zit met betrekking tot Pantelis Hatzidiakos in eenzelfde situatie. De Griekse verdediger heeft de medische keuring voor zijn transfer naar Cagliari al doorlopen, maar is nog wel inzetbaar voor AZ in de return van de play-off voor de Conference League tegen het Noorse Brann Bergen.

De 23-jarige Sadiq, die is geboren in het Ghanese Buduburam, heeft deze week een druk schema. Zondag werkte hij met BK Häcken nog de stadsderby af tegen IFK Göteborg. Daarin miste de snelle aanvaller een strafschop en werd hij na een uur gewisseld. Op maandag ondergaat hij de medische keuring in Alkmaar, waarna hij terugreist naar Zweden. Op woensdag reist hij met zijn ploeg naar Schotland, waar donderdag de return tegen Aberdeen op het programma staat. Op vrijdag moet Sadiq zich dan weer melden in Alkmaar voor de afronding van zijn transfer naar AZ. Of hij dan al direct zondag bij de uitwedstrijd tegen Vitesse inzetbaar is, is de vraag, gezien de aanvraag van een werkvergunning en andere formaliteiten.

Transfer Manhoef van de baan

De komst van Sadiq, onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de medische keuring, betekent dat een transfer van Million Manhoef van Vitesse van de baan is. De Purmerender was de eerste keuze voor de beoogde aanvallende versterking. AZ wilde zo’n 4 miljoen euro neertellen voor de 21-jarige aanvaller, maar Vitesse hield halsstarrig vast aan een hogere vraagprijs, waardoor de Alkmaarders nu definitief hebben doorgeschakeld naar Sadiq. Het heeft er nu alle schijn van dat Manhoef, wiens contract doorloopt tot medio 2025, in Arnhem gaat blijven, waardoor Vitesse qua transferopbrengsten afstevent op wederom een karige window. Tot nu toe is alleen Maxi Wittek verkocht aan VfL Bochum voor 750.000 euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 1,2 miljoen euro.

Sadiq is de zesde nieuwkomer voor AZ deze window. De Alkmaarders spendeerden zo’n 14 miljoen euro aan het zestal. Eerder trok de club uit de Kaasstad Denso Kasius (FC Bologna), Alexandre Penetra (Famalicao), David Møller Wolfe (Brann Bergen), Tiago Dantas (Benfica) en Ruben van Bommel (MVV) aan.

Daar tegenover staat circa 57 miljoen euro aan verkopen. Jesper Karlsson en Sam Beukema zijn verkocht aan FC Bologna, Tijjani Reijnders aan AC Milan en Milos Kerkez aan (Bournemouth). Daar komt dus nog een bedrag bij voor Hatzidiakos, wiens overgang naar Cagliari na de return tegen Brann Bergen wordt afgerond.