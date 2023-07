Shaquille Pinas wil FC Twente pijn doen: ’Aanhang Hammarby is als bij Feyenoord’

AMSTERDAM - Shaquille Pinas (25) staat vanavond (20.00 uur) in een uitverkochte Grolsch Veste tegenover FC Twente in de tweede voorronde van de Conference League. Het voormalige ADO Den Haag-talent, dat zijn interlands voor Suriname speelt, is één van de grote mannen bij het Zweedse Hammarby IF. De club waar ’koning’ Zlatan Ibrahimovic een kwart van de aandelen bezit en voormalig FC Twente- en Ajax-speler Kennedy Bakircioglu een legende is.

Shaquille Pinas komt vanavond met Hammarby IF op bezoek in Enschede. Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS, ANP/HH & GETTY IMAGES