Wim Kieft: ’Het wordt tijd dat Van Gaal het elftal eens tactisch goed neerzet’

WK voetbal

Duitsland leeft nog op WK na ontsnapping tegen Spanje

Duitsland mag nog hopen op een verder verblijf op het WK in Qatar. In een boeiende kraker tegen Spanje werd het 1-1, na een late Duitse gelijkmaker. Door het gelijkspel is een plek in de achtste finales weer binnen bereik, want een overwinning in de laatste wedstrijd tegen Costa Rica lijkt dan voldo...