Spitspositie al door velen bezet bij PSV Langere absentie De Jong dwingt Van Nistelrooy tot noodoplossingen

PSV moet het volgens trainer Ruud van Nistelrooy nog ,,een aantal weken” zonder spits Luuk de Jong stellen en dat is een flinke streep door de rekening. Ⓒ GETTY IMAGES

EINDHOVEN - Nog zonder aanvalsleider Luuk de Jong begint PSV aan het loodzware laatste blok richting het WK in Qatar. Het herstel van de kuitblessure, die De Jong opliep in de play-off tegen Rangers FC, blijkt meer tijd te vergen dan waar op was gerekend. „Ik verwacht dat hij nog wel wat tijd nodig heeft om het individuele traject te verlaten en weer helemaal topfit te zijn. Het is een kwestie van nog een aantal weken”, vertelde trainer Ruud van Nistelrooy in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur.