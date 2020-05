Wiegman heeft intentie om Oranje ook op uitgesteld EK te leiden

Door het opschuiven de Olympische Spelen en het EK lijkt Sarina Wiegman in ieder geval tot medio 2022 bondscoach te blijven. Ⓒ ANP

Als het aan Sarina Wiegman ligt, is ze in 2022 op het EK in Engeland gewoon actief als bondscoach van Oranje. De 50-jarige trainster verlengde in december haar contract bij de KNVB tot en met de zomer van 2021, maar daar komt naar alle waarschijnlijkheid nog een jaartje bij.