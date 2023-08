’Ajax accepteert 40 miljoen euro voor Mo Kudus’

Kudus, die zelf nog tot overeenstemming moet komen met de Premier League-club, reisde zaterdagmiddag gewoon met Ajax mee naar Duitsland, waar het elftal van Maurice Steijn zondag een oefenwedstrijd speelt tegen Borussia Dortmund. Of de aanvaller nog in actie komt, is de vraag. De afgelopen duels van Ajax liet Kudus vanwege lichte enkelklachten schieten.

Bekijk ook: West Ham United biedt 30 miljoen euro op Edson Alvarez

Alvarez is er tegen BVB, dat hem eerder begeerde, sowieso niet bij. De Mexicaan heeft na het winnen van de Gold Cup met zijn land vakantie tot maandag. De kans is echter groot dat hij in één rechte lijn doorgaat naar Londen. Persoonlijk is hij mondeling rond met West Ham United over een verbintenis tot de zomer van 2028. Ajax verlangt echter meer dan de door West Ham United geboden 34,7 miljoen euro en zal volgens bronnen rondom de Engelse club zondag met een tegenvoorstel komen.