Coach Schalke 04 straft doelman Alexander Nübel voor overstap naar Bayern München

Nübel moet bij Bayern de concurrentiestrijd aangaan met aanvoerder Manuel Neuer. De 33-jarige international heeft nog een contract tot medio 2021 en is in gesprek met de clubleiding over een verlenging tot de zomer van 2023. Nübel moet sowieso de opvolger worden van Neuer, die in 2011 eveneens de overstap maakte van Schalke 04 naar Bayern München. De Duitse recordkampioen betaalde destijds rond 30 miljoen euro voor de huidige nummer 1.

Enkele uren na het nieuws over zijn naderende verhuizing maakte coach David Wagner van Schalke 04 bekend dat Nübel zijn aanvoerdersband moet inleveren. „Dat is nu het beste voor het team”, liet de coach van de nummer vijf van de Bundesliga weten. „Als hij aanvoerder zou blijven, zou dat onnodige onrust kunnen veroorzaken.”

Nübel raakt mogelijk ook zijn basisplaats kwijt bij Schalke. Hij werd half december voor vier duels geschorst na het uitdelen van een karatetrap. Zijn vervanger Markus Schubert heeft het tot dusver goed gedaan. Nübel ontbreekt deze maand door zijn straf sowieso nog in de duels met Borussia Mönchengladbach (17 januari) en uitgerekend Bayern München (25 januari).

