Ajax in gesprek met Sneijder

Bronnen rondom de voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en Oranje benadrukken dat er nog geen akkoord is en er nog moet worden gesproken over de precieze invulling. Dat zal in een later stadium gebeuren, omdat afgelopen week de moeder van Sneijder overleed.

Bij Ajax zou Sneijder zijn trainerscarrière nieuw leven kunnen inblazen. De ex-international volgde eerder de trainerscursus, maar stopte daarmee. Onder de vleugels van Steijn zou hij een herstart kunnen maken.