FIA grijpt in: Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi verliest baan

Max Verstappen veroverde in Abu Dhabi de wereldtitel, nadat hij Lewis Hamilton in de laatste ronde inhaalde. Tot woede van Hamilton en zijn team Mercedes. Masi besloot dat hij het zenuwslopende seizoen niet achter de safety car – aanvankelijk op de baan na een crash van Nicholas Latifi – wilde laten eindigen.

De Australiër haalde na enig beraad de achterblijvers, die tussen de op dat moment leidende Hamilton en nummer twee Verstappen reden, weg. Normaal is het zo dat het hele veld zich kan unlappen, waarna de safety car een ronde erna pas naar binnen komt. In de reglementen staat echter ook dat de wedstrijdleider de bevoegdheid heeft om dat te overruelen, wat Masi dus deed.

Michael Masi lag sinds de slotrace in Abu Dhabi flink onder vuur. Ⓒ ANP/HH

Het woedende Mercedes besloot in de dagen na de race in Abu Dhabi om niet in beroep te gaan, maar teambaas Toto Wolff eiste wel dat autosportfederatie FIA met ‘daden’ zou komen na het aankondigen van een onderzoek. De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigde afgelopen maandag tijdens een vergadering in Londen aan dat hij later in de week met een plan van aanpak zou komen en ‘structurele wijzigingen’ zou aankondigen.

Hij maakte donderdag bekend dat Niels Wittich en Eduardo Freitas, afkomstig uit respectievelijk de DTM en het langeafstandskampioenschap WEC, de nieuwe race-directeuren zijn. Zij zullen die functie afwisselen en worden ondersteund door Herbie Blash.

Masi moet vertrekken en krijgt een andere baan aangeboden binnen de FIA. Het is nog niet duidelijk of hij dat accepteert.

Ben Sulayem bevestigde ook wat eerder al doorsijpelde. Er komt een virtuele controlekamer in een van de kantoren van de FIA, te vergelijken met de videoscheidsrechter in het voetbal. Diegene kan de wedstrijdleider dan ook nog ondersteunen. Daarnaast zal het voor teambazen niet meer mogelijk zijn om rechtstreeks met de race-directeur te communiceren. Het blijft op een ‘niet opdringerige manier’ wel mogelijk om contact met de wedstrijdleider te zoeken.

Ook de procedure rond de safety car wordt aangescherpt. De aanpassingen worden vlak voor de start van het seizoen gepresenteerd aan de teams.

