Winnende Verstappen slaat slag in Frankrijk na uitvallen Leclerc

Op Paul Ricard kon Verstappen bij de start geen aanval inzetten op Charles Leclerc. Achter hen haalde Lewis Hamilton direct Sergio Perez in, maar de meest indrukwekkende start was van Kevin Magnussen. De Deen klom in de eerste ronde van plek 20 naar 13. Ook Lance Stroll won al snel een vijftal plaatsen.

In de zesde ronde kwam de eerste aanval van Verstappen na een klein foutje van Leclerc. De Ferrari hield de Red Bull uiteindelijk wel achter zich. Steeds kwam de Nederlander op de lange rechte stukken dicht bij zijn rivaal, maar moest hij in de meer bochtige gedeeltes, vooral in de eerste sector, weer terrein prijsgeven. Na een ronde of vijftien verloor Verstappen langzaam het contact met Leclerc en niet veel later dook hij de pitstraat in. Verstappen kwam terug de baan op als zevende, maar passeerde al snel Lando Norris.

Crash Leclerc

Kort daarna ging het helemaal mis voor Leclerc. De Monegask spinde en belandde in de bandenstapel. De overige coureurs hoopten snel een gratis stop te maken, maar uiteindelijk kwamen ze allemaal net achter Verstappen terecht.

Lewis Hamilton was vanaf de tweede plaats niet in staat om druk te zetten op de Nederlander, die zo een verrassend eenvoudige Grand Prix tegemoet leek te gaan. Ondertussen had de andere Ferrari een betere race. Carlos Sainz was halverwege al opgerukt naar de vijfde plek, terwijl hij als 19e was begonnen. De Spanjaard kreeg echter wel een tijdstraf aan zijn broek vanwege het afsnijden van Alexander Albon in de pitstraat.

Duel om plek drie

Het entertainment kwam vooral van de strijd om de derde plaats. Sainz en Perez vochten eerst een geweldige strijd uit, waarbij de Spanjaard uiteindelijk de Mexicaan passeerde. Sainz moest spijtig genoeg voor hem nog wel de pitstraat in, waar ook een straf op hem wachtte, waardoor hij terugviel naar plek negen. Perez en George Russell raakten vervolgens in gevecht, maar de Brit kon er steeds niet voorbij. Na een virtual safety car, na het uitvallen van Zhou Guanyu, timede Russell zijn hervatting perfect en ging hij naar de derde plek.

Uiteindelijk kwam Verstappen met ruime voorsprong op Hamilton over de finish. Daarachter completeerde Russell het podium.