Max Verstappen optimistisch na ’positieve vrijdag’

Dit keer was het Lewis Hamilton die de snelste tijd neerzette: 1.16,883. Hij was daarmee bijna drie tienden van een seconde sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas. Verstappen – afgelopen weekeinde winnaar op Silverstone – gaf iets meer dan acht tienden toe op Hamilton.

Zoals gewoonlijk gingen de coureurs in het tweede deel van de middagtraining, waar de baantemperatuur richting de vijftig graden ging, over op racesimulaties. Verstappen testte tijdens die longruns eerst de soft-band uit en stapte vervolgens over op de mediums. Ook Hamilton en Bottas probeerden de verschillende compounds uitgebreid uit. Mercedes had op Silverstone, op weliswaar zachtere banden dan dit weekeinde in Barcelona, veel problemen met de banden.

Verstappen was tevreden over zijn racesimulatie, met name op de medium-band. „Zeker in die longruns voelde de auto goed aan. We moeten het nog zien in de race, maar vandaag voelde het comfortabel. In de kwalificatie zitten we, over een ronde, duidelijk achter Mercedes. Maar al met al was dit een positieve vrijdag.”

Daniel Ricciardo noteerde overigens de vierde tijd. Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwam niet verder dan de dertiende stek.