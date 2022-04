Premium Het beste van De Telegraaf

Steijn kan met Sparta zoon treffen in play-offs: ’Mijn vrouw moet er niet aan denken’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Maurice Steijn tussen zijn spelers op het trainingsveld bij Sparta. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Maurice Steijn moest wel even goed nadenken toen hem zondagavond werd gevraagd om per direct aan de slag te gaan bij Sparta Rotterdam, dat vier speelronden voor het einde de laatste plaats inneemt in de Eredivisie. „Er is natuurlijk wel een afbreukrisico. Als trainer heb je liever geen degradatie op je cv. Toch heb ik de afweging gemaakt om het wel te doen. Ik wilde niet aan de zijlijn blijven staan en heb besloten de handschoen op te pakken. Op deze manier kan ik tenminste nog zelf invloed uitoefenen op het eindresultaat”, aldus de Hagenaar, die oorspronkelijk pas in de zomer aan de slag zou gaan op Het Kasteel.