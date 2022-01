PEC Zwolle stort Willem II in flinke crisis

Inmiddels is trainer Fred Grim acuut in de gevarenzone gekomen. Wie had dat kunnen denken, toen Willem II, dat zich vorig seizoen pas op de laatste speeldag veilig speelde, zo geweldig aan dit seizoen begon. Na zeven duels stonden de Tricolores knap derde achter Ajax en Feyenoord en Willem II leek af te stevenen op een zorgeloos seizoen. Maar bij de 16 punten, die de ploeg van Grim toen bijeen had gesprokkeld, zijn er in de twaalf daarop volgende duels nog maar twee bijgekomen.

Op het eerste oog leek de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een uitgelezen mogelijkheid voor Willem II om na de rampreeks voor de winterstop een ommekeer te bewerkstelligen. De hekkensluiter had tot gisteravond pas éénmaal gewonnen dit seizoen en kampte bovendien met de nodige blessure- en coronaproblemen, waardoor de spoeling dun was voor trainer Dick Schreuder.

PEC Zwolle had nog geprobeerd om uitstel te krijgen voor het duel, maar daarin was de KNVB tot teleurstelling van de Zwollenaren niet meegegaan. Toen het opstellingenformulier was ingeleverd, bleek dat niet ten onrechte, want PEC Zwolle bleek een alleszins acceptabel elftal op de been te kunnen brengen met allemaal spelers die veelvuldig in de basis stonden in de eerste seizoenshelft plus aanwinst Oussama Darfalou, de spits die gehuurd is van Vitesse. De pijn zat ’m ook vooral in de magere bezetting van de reservebank, waar naast jeugdspelers vooral spelers op hadden plaatsgenomen, die normaal gesproken niet inzetbaar waren, omdat ze pas net hersteld waren van een blessure of corona.

Bedroevend

Willem II had zich door alle coronaberichten uit Zwolle wellicht al een beetje rijk gerekend, maar dat bleek volkomen ten onrechte. De Tilburgers kwamen bedroevend voor de dag in Zwolle en de manier waarop de thuisploeg met 1-0 voorkwam, was kenmerkend. Linksback Derrick Köhn liet zich in nota bene zijn eigen zestienmetergebied op felheid aftroeven door PEC Zwolle-routinier Bram van Polen, die een goede voorzet afleverde op Thomas van den Belt. Die plaatste de bal bekeken achter doelman Timon Wellenreuther (1-0).

Een enorme opdoffer voor Willem II, dat de laatste tijd al zoveel tikken kreeg te verwerken. De sfeer in Tilburg is tot ver onder het nulpunt gedaald met een veldbezetting door boze supporters tijdens het trainingskamp in Oisterwijk, een vertrek van keeperstrainer Harald Wapenaar, die niet door één deur kon met trainer Grim, en ruzie in de spelersgroep, waar doelman Timon Wellenreuther het aan de stok kreeg met Kwasi Wriedt, Derrick Köhn en John Yeboah, het Duits-Ghanese smaldeel in de selectie.

Goudhaantje

Met Vincent Schippers en Elton Kabangu als vervangers van Max Svensson en Köhn ging Willem II na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg straalde in het geheel geen urgentie uit. Een schot van Ché Nunnely was het grootste wapenfeit, terwijl PEC Zwolle het verdedigend goed had neergezet met de door Schreuder geïntroduceerde 5-3-2. De verlossende goal voor PEC Zwolle volgde na goed voorbereidend werk van Darfalou en opnieuw was Van den Belt het goudhaantje (2-0).

De eerste competitiezege onder leiding van Dick Schreuder, die het tussentijds overnam van Art Langeler dit seizoen, kwam vervolgens niet meer in gevaar. Eén keer werd Willem II nog dreigend via invaller Görkem Saglam, maar PEC gaf verder geen krimp. Op basis van het sterke collectief pakte PEC de verdiende tweede driepunter van het seizoen, waardoor de Zwollenaren nu negen punten hebben. Nog altijd negen punten minder dan Willem II, maar als beide ploegen de lijn van gisteravond weten door te trekken dan gaat het niet lang duren, voordat ze bij elkaar in de buurt komen op de ranglijst.

