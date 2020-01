Melissa Wijfje Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - Twee Nederlandse schaatssters die tijdens de EK afstanden in Thialf kans maken op eremetaal, zitten bij elkaar in de klas op de Johan Cruyff Academy in Groningen. Melissa Wijfje en Jutta Leerdam, die zich vorige maand allebei tot Nederlands kampioen lieten kroonden, studeren commerciële economie. „Veel projecten doen we samen.”