Gebeden Maxi Wittek verhoord: Vitesse loot Spurs

„Ik schat in dat dit één van de zwaarst mogelijke poules is”, aldus Vitesse-trainer Thomas Letsch. „Tottenham Hotspur speelde bijvoorbeeld twee jaar geleden nog de finale van de Champions League, een podium waarop Stade Rennais vorig seizoen ook acteerde. Maar tegelijkertijd zijn deze tegenstanders ook de reden waarom we zo graag Europees voetbal willen spelen. Zo zie je ook maar dat de Conference League niet zomaar het derde toernooi van Europa is, maar dat de kwaliteit van de deelnemers echt hoog ligt.”

Letsch kijkt reikhalzend uit naar de zes groepsduels in de Conference League. „Het is speciaal om tegen die topploegen te spelen, in schitterende stadions en mooie steden. Hiervoor zijn we allemaal voetballer of trainer geworden”, aldus Letsch. „Als je op voorhand naar de namen van de clubs kijkt, dan is Tottenham Hotspur de favoriet in de groep. Rennes is echter ook een tegenstander van formaat. Ik denk dat wij, samen met NŠ Mura, de underdog zijn.”