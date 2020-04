Marathon van Berlijn gaat in september niet door

Het stadsbestuur heeft evenementen met meer dan 5000 deelnemers tot 24 oktober verboden. Het hardloopfestijn over het snelle parcours in Berlijn telde vorig jaar 47.000 deelnemers.

De Keniaan Eliud Kipchoge bracht in de Duitse metropool op 16 september 2018 het wereldrecord op zijn naam met een tijd van 2.01.39. Vorig jaar bleef de Ethiopiër Kenenisa Bekele slechts 2 seconden boven die mondiale toptijd.

Eerder werden tal van andere grote marathons in wereldsteden vanwege de coronacrisis uitgesteld of helemaal geannuleerd. De jaarlijkse race in Rotterdam is verplaatst naar zondag 25 oktober.