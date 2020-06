Pikant affiche bij hervatting MLS-seizoen in Disney World

Frank de Boer werd met Atlanta United in groep E van de Eastern Conference gekoppeld aan FC Cincinnati, de nieuwe club van Jaap Stam. Ook New York Red Bulls en Columbus Crew SC kwamen in poule E terecht.

Het evenement, getiteld MLS is Back, vindt van 8 juli tot en met 11 augustus plaats op het exclusieve complex van Disney World in Florida. Daarmee wordt het seizoen in de MLS, dat in maart na twee speelronden moest worden onderbroken vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, hervat.

Alle 26 MLS-teams nemen deel aan de competitie, die zonder publiek wordt afgewerkt. Elke ploeg speelt drie wedstrijden in de groepsfase. De eerste twee van elke poule en de vier beste nummers 3 gaan door naar de achtste finales. De finale is voorzien op 11 augustus. De winnaar van het toernooi krijgt een ticket voor de volgende Champions League van de Concacaf. Het prijzengeld bedraagt bijna 1 miljoen euro.

Na het toernooi in Florida wordt het reguliere seizoen voortgezet. De punten uit de groepsfase in Orlando tellen mee voor de ranglijst.

De basketbalclubs uit de NBA hervatten op 31 juli in Disney World het seizoen. Door met alle teams op dezelfde afgesloten locatie te verblijven, hoopt men besmettingen met het longvirus zo veel mogelijk te voorkomen.